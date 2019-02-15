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В Грозном появится канатная дорога 

Большая Азия + ещё 4 1 час назад
Фото: sochi-sochno.ru
Мэр чеченской столицы Ибрагим Закриев и гендиректор компании «Национальные канатные дороги» Борис Шлома договорились, что канатка появится в центре города. Предполагается, что её пропускная способность составит до двух тысяч пассажиров в час.
Как отметил Ибрагим Закриев, появление канатной дороги приблизит город к тому, чтобы сделать Грозный «молодёжным центром Кавказа и всей России». Градоначальник уверен, что магистраль поможет разгрузить автомобильные дороги и станет туристической достопримечательностью столицы республики. Предварительный план предполагает, что маршрут канатной дороги протянется от торгово-развлекательного центра «Минутка» до комплекса «Грозный-сити». На двухкилометровой трассе планируется оборудовать две станции. Российский инвестиционный форум (РИФ) проводится в Сочи с 2002 года и является традиционной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Главной темой РИФ-2019, который проходит 14-15 февраля, является реализация национальных проектов.
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Общество , Грозный
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