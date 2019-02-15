В Грозном появится канатная дорога

Мэр чеченской столицы Ибрагим Закриев и гендиректор компании «Национальные канатные дороги» Борис Шлома договорились, что канатка появится в центре города. Предполагается, что её пропускная способность составит до двух тысяч пассажиров в час.