«На неопределённый срок»: Друзь и Бер отстранены от работы над «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?»

Компании-производители программ «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» приняли решение отстранить Александра Друзя и Илью Бера от работы над шоу «на неопределённый срок» из-за конфликта, получившего широкую огласку. Шеф-редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил известного знатока в попытке подкупа. Позднее Александр Друзь заявил, что всё было иначе: якобы до передачи Бер предложил сообщить ему вопросы за вознаграждение. Тогда Друзь решил ему «подыграть». Гендиректор Первого канала Константин Эрнст отметил, что необходимо разобраться в ситуации.

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь отстранён от съёмок в этом шоу, а редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер не будет принимать участие в подготовке этой телепередачи.

«На Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу «Кто хочет стать миллионером?» Репутационный вред нанесён также телеигре «Что? Где? Когда?» и Первому каналу как вещателю. В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах…», — говорится в заявлении канала.

Также «Первый» обнародовал комментарии генерального директора производящей программу «Кто хочет стать миллионером?» телекомпании «Красный Квадрат» Ильи Кривицкого и гендиректора телекомпании «Игра-ТВ» Наталии Стеценко.

По словам Кривицкого, «Красный квадрат» ценит профессиональные качества Бера, но тем не менее намерен отстранить его от работы на неопределённый срок.

«Илья Бер был не вправе устраивать «следственные эксперименты» — какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался — в федеральном телеэфире. Никто из съёмочной группы не имеет права обсуждать с участниками вопросы и ответы, таковы правила, которые ни разу не нарушались. Исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет. Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей, которые смотрели тот выпуск «Миллионера», — заявил Кривицкий.

Стеценко также сообщила об отстранении на «неопределённый срок» от участии в «Что? Где? Когда?» Александра Друзя — данное решение было принято из-за того, что произошедшее «бросило тень на репутацию всего интеллектуального клуба».

«Ситуация скандальная и рикошетом затрагивает нашу передачу. Александра Друзя очень любят зрители нашей программы. Александр играет с 1981 года, 38 лет, и никогда не был замечен ни в чём подобном! Кто бы ни оказался прав в этом конфликте, а оба его участника утверждают противоположное, они не должны были сводить личные счёты в федеральном эфире», — пояснила она.

«Выглядит, как личный конфликт»

Решение телекомпаний в беседе с Интерфаксом прокомментировал один из фигурантов конфликта — Илья Бер.

«Я мог бы возмущаться тем, что меня отстранили, но, с точки зрения внутренней организации программы, это — верная логика… Действительно виноват перед коллегами, поскольку сделал их заложниками данной ситуации», — сказал он.

В то же время Бер настаивает, что его версия событий является единственно верной.

«У меня не версия, у меня — правда», — заявил редактор.

Импресарио Александра Друзя заявил RT, что не комментирует решение об отстранении знатока.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст подчеркнул, что необходимо разобраться в сложившейся ситуации.

«Мы должны понять, как было на самом деле. На первый взгляд это выглядит, возможно, как личный конфликт. Но, тем не менее, выводы будут сделаны, когда мы выясним все обстоятельства», — заявил Эрнст Интерфаксу.

В то же время, онполагает, что конфликт двух людей не должен становиться поводом для компрометации «любимой многими и не завязанной в скандалах программы».

«Тема для ток-шоу»

По мнению телеведущего Валдиса Пельша, если руководством было принято решение об отстранении Друзя и Бера, значит, на то были достаточные основания.

«Если канал принял решение об аннулировании, значит, у канала были какие-то аргументы. Если Друзь сделал заявление, что не он один виноват, то у него были аргументы. Пускай разбираются компетентные стороны. Не исключено, что это станет темой для различных ток-шоу», — отметил Пельш RT.

Эрудит и телеведущий Анатолий Вассерман также полагает, что данная тема заинтересует продюсеров развлекательных передач.

«Решение, принятое Первым каналом, вынужденное… необходимо в таких случаях отстранять всех фигурантов дела до полного расследования. Могу только предложить Первому каналу направить обоих ещё на передачу… где есть детектор лжи, и можно быстро и с некоторой надеждой на точность результатов выяснить, что же на самом деле произошло», — сказал Вассерман.

В беседе с RT эрудит подчеркнул, что несколько десятилетий назад подобные эпизоды имели место в аналогичных американских игровых телепередачах, и это сильно ударило по их репутации.