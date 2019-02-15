Пельш прокомментировал решение об отстранении Друзя от «Что? Где? Когда?»

Телеведущий Валдис Пельш прокомментировал в беседе с RT решение Первого канала отстранить магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя от съёмок в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?».

«Если канал принял решение об аннулировании, значит, у канала были какие-то аргументы. Если Друзь сделал заявление, что не он один виноват, то у него были аргументы. Пускай разбираются компетентные стороны. Не исключено, что это станет темой для различных ток-шоу», — отметил Пельш.

Ранее стало известно, что Первый канал отстранил редактора телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера и магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя от съёмок в этих программах из-за взаимных обвинений в подкупе.

12 февраля Илья Бер заявил, что Александр Друзь предпринял попытку заранее узнать список вопросов выпуска «Кто хочет стать миллионером?», в котором принимал участие, и предложил Беру разделить деньги за победу в игре. Бер выложил запись и расшифровку разговора, предложив правлению Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» дисквалифицировать Друзя.

Позднее Друзь в ответ на обвинения в подкупе заявил, что сам Бер предложил ему сделку.