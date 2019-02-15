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РПЦ наказала рекомендующего смотреть порно священника 

News.ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Епархиальный суд Чистопольской епархии в Татарстане лишил сана протоиерея Владимира Головина, который читал непристойные проповеди.
Кроме того, церковь признала священника виновным в создании сообщества, противопоставляющего себя РПЦ и в «упорном непослушании правящему архиерею, клевете на священноначалие и досаждении словом ряда архипастырей».
В решении суда отмечается, что Головина неоднократно предупреждали и призывали к покаянию, однако никаких действий с его стороны не последовало, передаёт «Реальное время».
Ранее News.ru писал, что Русская православная церковь запретила служение скандального протоиерея Владимира Головина из города Болгар. Теперь ему возбраняется читать проповеди, проводить встречи с паломниками и совершать еретические обряды. Во всей этой истории удивительно одно: почему так долго деятельность Головина оставалась без внимания священноначалия? Псевдостарец долгие годы действовал от имени православной церкви, умудрился привлечь к своей персоне множество сторонников.
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Общество , Владимир Головин , РПЦ , Республика Татарстан
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