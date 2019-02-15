РПЦ наказала рекомендующего смотреть порно священника

Епархиальный суд Чистопольской епархии в Татарстане лишил сана протоиерея Владимира Головина , который читал непристойные проповеди.

Кроме того, церковь признала священника виновным в создании сообщества, противопоставляющего себя РПЦ и в «упорном непослушании правящему архиерею, клевете на священноначалие и досаждении словом ряда архипастырей».

В решении суда отмечается, что Головина неоднократно предупреждали и призывали к покаянию, однако никаких действий с его стороны не последовало, передаёт «Реальное время».

Ранее News.ru писал, что Русская православная церковь запретила служение скандального протоиерея Владимира Головина из города Болгар. Теперь ему возбраняется читать проповеди, проводить встречи с паломниками и совершать еретические обряды. Во всей этой истории удивительно одно: почему так долго деятельность Головина оставалась без внимания священноначалия? Псевдостарец долгие годы действовал от имени православной церкви, умудрился привлечь к своей персоне множество сторонников.