Пока вы спали: Россия готовит адекватный ответ США

Россия ответит США адекватно

«Надо смотреть, в каком итоговом виде рестрикции будут введены, и будут ли», — считает он.

США готовы к Третьей мировой

пишет США «готовы ввязаться» в Третью мировую войну из-за Венесуэлы «Взгляд» . По словам автора публикации, заявления американских публичных интеллектуалов о ситуации в Венесуэле становятся все более «шизофреническими». Например, эксперт Дональд Ласкин предложил устроить Венесуэле морскую блокаду, а России — второй Карибский кризис.

«Похоже, что страх ядерной войны вовсе покинул американские элиты», — считает автор «Взгляда».

Найдены «виновные» в подорожании бензина

Цены на бензин в 2018 году могли взлететь по вине нефтеброкеров «Солид» и «А-Ойл», не исключают в Федеральной антимонопольной службе . Ведомство, как сообщает его пресс-служба, возбудило против компаний дело о картельном сговоре. ФАС проанализировала договоры трейдеров на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и сочла сделки «нетипичными» — на некоторых балансовых пунктах в секции «Нефтепродукты» они совершались исключительно эти компаниями.

«Таким образом, биржевая цена на нефтепродукты на таких базисах формировалась исключительно действиями этих компаний», — отмечается в сообщении.

«Самых тупых» разбойников задержали в Одессе

Одесские разбойники попытались сбежать с места преступления мимо полицейского участка и стали номинантами на «самое тупое преступление года», рассказала в своем фейсбуке сотрудница патрульной полиции Одесской области Зоя Мельник. По ее словам, 12 февраля двое мужчин в светлое время суток напали на третьего (ударили, отняли сумку с деньгами) и попытались сбежать. Однако, «то ли были "на гастролях", то ли совершили ошибку», побежали они в сторону отделения полиции. Его работники в итоге их и задержали.

«Номинация "самое тупое преступление года"», — пошутила Мельник.

Новый «летающий радар» России — это прорыв

России пришла пора сменить поколение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, пишут «Известия». По словам автора статьи, нынешнее поколение самолетов ДРЛО А-50 хоть и модернизировалось несколько раз, однако «в основе» своей по-прежнему является советским самолетом 1970-х. Разработка нового самолета ДРЛО А-100 началась в России еще в середине 2000-х, а его поставки в Воздушно-космические силы запланированы на 2020-й.

«Использование А-100 позволит существенно расширить боевые возможности ВКС и вооруженных сил в целом», — уверен журналист, отметивший «прорыв» разработчиков в повышении быстродействия самолета и его способности распознавать цели.