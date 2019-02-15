Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы спали: Россия готовит адекватный ответ США 

Рамблер 20 минут назад
Фото: Reuters

Россия ответит США адекватно

Россия может ответить на возможное введение США новых санкций как симметрично, так и асимметрично, но адекватно, заявил «Известиям» российский сенатор Андрей Климов. При этом заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации подчеркнул, что Россия ответит лишь на конкретные действия, то есть введение санкций, а не на слова, чтобы не «повышать ставки», не «нагнетать атмосферу» и не «раскручивать спираль напряженности».
«Надо смотреть, в каком итоговом виде рестрикции будут введены, и будут ли», — считает он.

США готовы к Третьей мировой

США «готовы ввязаться» в Третью мировую войну из-за Венесуэлы, пишет «Взгляд». По словам автора публикации, заявления американских публичных интеллектуалов о ситуации в Венесуэле становятся все более «шизофреническими». Например, эксперт Дональд Ласкин предложил устроить Венесуэле морскую блокаду, а России — второй Карибский кризис.
«Похоже, что страх ядерной войны вовсе покинул американские элиты», — считает автор «Взгляда».

Найдены «виновные» в подорожании бензина

Цены на бензин в 2018 году могли взлететь по вине нефтеброкеров «Солид» и «А-Ойл», не исключают в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство, как сообщает его пресс-служба, возбудило против компаний дело о картельном сговоре. ФАС проанализировала договоры трейдеров на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и сочла сделки «нетипичными» — на некоторых балансовых пунктах в секции «Нефтепродукты» они совершались исключительно эти компаниями.
«Таким образом, биржевая цена на нефтепродукты на таких базисах формировалась исключительно действиями этих компаний», — отмечается в сообщении.

«Самых тупых» разбойников задержали в Одессе

Одесские разбойники попытались сбежать с места преступления мимо полицейского участка и стали номинантами на «самое тупое преступление года», рассказала в своем фейсбуке сотрудница патрульной полиции Одесской области Зоя Мельник. По ее словам, 12 февраля двое мужчин в светлое время суток напали на третьего (ударили, отняли сумку с деньгами) и попытались сбежать. Однако, «то ли были "на гастролях", то ли совершили ошибку», побежали они в сторону отделения полиции. Его работники в итоге их и задержали.
«Номинация "самое тупое преступление года"», — пошутила Мельник.

Новый «летающий радар» России — это прорыв

России пришла пора сменить поколение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, пишут «Известия». По словам автора статьи, нынешнее поколение самолетов ДРЛО А-50 хоть и модернизировалось несколько раз, однако «в основе» своей по-прежнему является советским самолетом 1970-х. Разработка нового самолета ДРЛО А-100 началась в России еще в середине 2000-х, а его поставки в Воздушно-космические силы запланированы на 2020-й.
«Использование А-100 позволит существенно расширить боевые возможности ВКС и вооруженных сил в целом», — уверен журналист, отметивший «прорыв» разработчиков в повышении быстродействия самолета и его способности распознавать цели.
Комментарии1
Общество , Андрей Климов , Комитет госдумы по международным делам , Совет Федерации , ФАС , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа , газета "Известия" , Деловая газета "Взгляд" , Венесуэла , США
Читайте также
Видео
Оттепель, но ненадолго: когда вернутся морозы
Погода Новости Москвы
«Бежали толпы»: День всех влюбленных закончился стрельбой
Криминал Происшествия
Названа вероятная страна следующего Майдана
В мире
Чемпион по дзюдо нанес травму Путину
Политика
Захарова ответила на угрозы Болтона
Политика В мире
Первый канал решил судьбу Друзя и Бера
Общество
«Лицо перекосило»: муж Рынски угодил в больницу
Шоу-бизнес
Украинский Т-64БВ оказался лучше российского Т-72Б3
Оружие Армия
На прохожих в Москве натравили бойцовых собак
Криминал Происшествия
Минобороны рассекретило документы по Афганистану
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение