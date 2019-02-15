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Учёные потеряли выпущенного на волю леопарда Эльбруса 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: John Milner/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа потерял одного из четырёх выпущенных на волю переднеазиатских леопардов по кличке Эльбрус, сообщила директор учреждения Рената Шюшайте во время Российского инвестиционного форума.
По её словам, на всех хищников надеты спутниковые ошейники, однако связь с одним была потеряна.
«Очень глубокие залежи снега в ущелье. Ждём весеннего периода, чтобы понять, жив ли Эльбрус или с ним что-то случилось, или он просто ушёл в места, которые недоступны для спутника», — передаёт слова Шюшайте корреспондент News.ru.
Леопарды данного вида ранее обитали на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. В XXвеке область их распространения существенно сократилась, в связи с чем их внесли в красную книгу как вымирающий вид.
Ранее News.ru писал, что сотрудники метеостанции имени Фёдорова на севере острова Вайгач повстречали белого медведя, который вышел к зданию в поисках еды. По словам метеоролога Алексея Абрамчука, хищник был довольно упитанным и вёл себя неагрессивно. Изучив территорию, он ушёл в сторону заставы.
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