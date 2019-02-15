Криминальный авторитет ответил на решение Путина

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Криминальный авторитет ответил на заявление Путина 

News.ru + ещё 1 19 минут назад
Лидеры преступного мира смогут обойти статью, направленную специально против боссов ОПГ. «Масть» быстро приспособится к новый условиям, заявил криминальный авторитет Михаил Орский.
Мужчина называет себя «рэкетиром на пенсии». Он предположил, что идея президента РФ Владимира Путина нацелена скорее на коррупционеров, так как ОПГ не имеют твёрдой финансовой базы, пишет URA.RU.
«Как бы там ни было, вовремя я соскочил!», — рассказал Орский.
Проект федерального закона «О внесении изменений в УК РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ (в части противодействия организованной преступности)» направлен на имя спикера ГД Вячеслава Володина.
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