Соловьев устроил разборки с украинцем из-за яиц

Победа Петра Порошенко, по мнению Соловьева, развяжет руки Москве в отношении Киева. При наличии на украинской территории многочисленных банд вроде того же "Азова", которые в России признаны террористическими организациями, все может пойти по сирийскому сценарию.

"Объясняю: мы будем действовать по прецеденту Сирии. Когда США не признали президентом Асада и ввели на его территорию войска, потому что они вообще не понимают, с кем говорят и считают, что там банды. Мы, видя "Азов" и все эти банды, не признаем Порошенко и считаем себя вправе по прецеденту действовать так, как считаем нужным", — заявил Соловьев.

Реплика ведущего возмутила приглашенного на программу "Вечер с Владимиром Соловьевым" украинского политолога. Василий Вакаров позволил себе усомниться в том, что Москва решится на такой шаг.

"Я не думаю, что яйца у вас такие сильные, чтобы вы могли войска ввести в Украину", — заметил Вакаров.

Украинские СМИ уже растиражировали смелое возражение украинца "кремлевскому пропагандисту", назвав его реплику "жестким отпором". Однако ответ Соловьева ставит все на свои места. Ведущий напомнил эксперту, как Россия действовала в Сирии. А также Соловьев предложил вспомнить о судьбе тех, кто пытался испытать "российские яйца" на прочность.