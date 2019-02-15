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Соловьев устроил разборки с украинцем из-за яиц 

Дни.ру 1 час назад
Москве выгодно, чтобы Петр Порошенко победил на мартовских президентских выборах, считает Владимир Соловьев. Россия в таком случае сможет действовать в отношении Украины по сирийскому прецеденту — когда США не признали Асада и ввели туда войска. Высказывание телеведущего возмутило украинского политолога — он усомнился в том, что Москве хватит духу так поступить.
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Победа Петра Порошенко, по мнению Соловьева, развяжет руки Москве в отношении Киева. При наличии на украинской территории многочисленных банд вроде того же "Азова", которые в России признаны террористическими организациями, все может пойти по сирийскому сценарию.
"Объясняю: мы будем действовать по прецеденту Сирии. Когда США не признали президентом Асада и ввели на его территорию войска, потому что они вообще не понимают, с кем говорят и считают, что там банды. Мы, видя "Азов" и все эти банды, не признаем Порошенко и считаем себя вправе по прецеденту действовать так, как считаем нужным", — заявил Соловьев.
Реплика ведущего возмутила приглашенного на программу "Вечер с Владимиром Соловьевым" украинского политолога. Василий Вакаров позволил себе усомниться в том, что Москва решится на такой шаг.
"Я не думаю, что яйца у вас такие сильные, чтобы вы могли войска ввести в Украину", — заметил Вакаров.
Украинские СМИ уже растиражировали смелое возражение украинца "кремлевскому пропагандисту", назвав его реплику "жестким отпором". Однако ответ Соловьева ставит все на свои места. Ведущий напомнил эксперту, как Россия действовала в Сирии. А также Соловьев предложил вспомнить о судьбе тех, кто пытался испытать "российские яйца" на прочность.
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Общество , Видео , Петр Порошенко , Владимир Соловьев , Москва , США
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