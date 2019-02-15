Блогерша швырнула стулья с небоскреба ради лайков 

Канадская блогерша Марселла Зоя придумала и сняла странный сюжет: она выбросила 2 стула на оживлённую улицу в Торонто с 45-го этажа, чтобы получить лайки пользователей. На кадрах видно, что по улице постоянно движется поток машин. Видео попало на глаза не только обычным пользователям, но и мэру города и полицейским. Никто розыгрыш девушки не оценил. Посмотревшие видео написали в комментариях, что не хотели бы оказаться возле небоскрёба в том момент, когда с него швыряют стулья. Через несколько дней Марселлу арестовали, предъявив обвинение по трём пунктам: хулиганство, которое могло принести вред здоровью людей, хулиганство, которое привело к повреждению чужого имущества, и нарушение общественного порядка. Позднее блогершу отпустили под залог.