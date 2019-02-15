Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Блогерша швырнула стулья с небоскреба ради лайков 

Рамблер 21 минуту назад
Канадская блогерша Марселла Зоя придумала и сняла странный сюжет: она выбросила 2 стула на оживлённую улицу в Торонто с 45-го этажа, чтобы получить лайки пользователей. На кадрах видно, что по улице постоянно движется поток машин. Видео попало на глаза не только обычным пользователям, но и мэру города и полицейским. Никто розыгрыш девушки не оценил. Посмотревшие видео написали в комментариях, что не хотели бы оказаться возле небоскрёба в том момент, когда с него швыряют стулья. Через несколько дней Марселлу арестовали, предъявив обвинение по трём пунктам: хулиганство, которое могло принести вред здоровью людей, хулиганство, которое привело к повреждению чужого имущества, и нарушение общественного порядка. Позднее блогершу отпустили под залог.
Общество , Видео , Происшествия , Торонто
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика Армия
Исчезновение Ротару взволновало россиян
Шоу-бизнес
В деле Арашуковых появился таинственный генерал
Происшествия
Блогерша швырнула стулья с небоскреба ради лайков
Общество Происшествия
Бер сообщил о еще одном мошенничестве Друзя
Шоу-бизнес
Путин взялся за криминальных авторитетов
Криминал Происшествия
На встрече Путина и Роухани возникли проблемы
Политика
Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы
В мире Украина
Эрдоган опоздал на встречу с Путиным
Политика В мире
«Что? Где? Почем?»: по каким правилам играют знатоки
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение