Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец вместе с матерью вернулся домой

Спасенный из-под завалов рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома Ваня Фокин с мамой вернулся домой в Челябинскую область после полуторамесячного лечения в Москве в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Об этом ТАСС сообщил отец ребенка Евгений Фокин.

"Они прилетели рано утром в Магнитогорск, я был в аэропорту с 5 утра", — сказал Евгений Фокин.

В субботу, 16 февраля, Ване Фокину исполнится год. Пока малыш с мамой были на лечение в Москве, глава семьи купил в Магнитогорске новую квартиру взамен разрушенной во время ЧП.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек.

В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы.

Одиннадцатимесячный Ваня пробыл под завалами 35 часов при температуре минус 25 градусов. У него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переохлаждение и обморожение, сочетанные травмы. Спецбортом он был доставлен в Москву. Ваню выписали из больницы 14 февраля.