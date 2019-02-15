Иностранцы представили новые подробности в деле о гибели группы Дятлова

Участники шведской экспедиции рассказали о возможных причинах гибели группы Дятлова в 1959 году. По словам исследователей, за ней стоят погодные условия, а именно — сильная буря, под которую попали «дятловцы». Они также не исключили, что к смерти лыжников могут быть причастны военные.

Шведское издание Aftonbladet опубликовало интервью с участниками недавней экспедиции — Ричардом Хольмгреном и Андреасом Лильегреном — на гору Холатчахль (в переводе с языка манси — «Гора Мертвецов»), где 60 лет назад погибла тургруппа Дятлова.

«Интерес к этой загадке давно нас мучил как с научной точки зрения, так и с точки зрения легенд и мифов. Я археолог, и у меня в крови стремление исследовать прошлое в попытках разобраться, что произошло», — заявил Хольмгрен.

По словам шведов, они прошли на лыжах по тому же маршруту, что и участники тургруппы, и переночевали в палатке на том же месте в надежде, что это приблизит их к разгадке главной тайны 20-го столетия.

Члены экспедиции признались, что изначально атмосфера в горах их напугала.

«Было очень тихо, не было слышно абсолютно ничего там стояла просто мертвая тишина. Я с такой больше нигде не сталкивался, это было неприятно», — рассказал Хольмгрен.

Во время экспедиции шведских исследователей температура опускалась до 50 градусов мороза. По словам Лильегрена, нахождение в горах заставило его задуматься о том, как тяжело пришлось участникам группы Дятлова в далеком 1959 году.

«Я не могу представить себе ничего хуже, чем то, как они замерзали насмерть в темноте и легко одетые. Даже выбираться из спального мешка уже было страшно тяжело. Даже думать не хочу, каково им было», — цитирует Лильегрена издание.

Что касается версий причин загадочной трагедии, то шведы пришли к выводу, что за ней стоят погодные условия. По мнению Хольмгрена, участники экспедиции могли оказаться в эпицентре «необычайно сильной бури».

«Я думаю, их накрыла необычайно сильная буря. Думаю, они боялись, что палатку сдует, и они покатятся в ней вниз по горе, полностью потеряв контроль», — предположил один из исследователей-любителей.

При этом коллега Хольмгрена Лильегрен предпочел «сохранить ореол загадочности» и предложил не отказываться от версии причастности военных к гибели тургруппы.

«Если за этим стоят военные, то скорее речь идет о том, что они увидели что-то, чего не должны были видеть, и их попросту ликвидировали. С другой стороны, если бы военные хотели убить их, они могли бы сделать это гораздо лучше, позаботиться о том, чтобы тела вообще никогда не нашли», — отметил Ричард.

Хольмгрен также подчеркнул, что травмы, полученные дятловцами, могут иметь естественное объяснение. Согласно судебно-медицинской экспертизе, на телах лыжников были найдены многочисленные ожоги, черепно-мозговые травмы и ссадины.

Кроме того, у одной из участниц экспедиции, Людмилы Дубининой, отсутствовали глаза и язык. По словам шведов, это объясняется тем, что тела погибших пролежали под давлением снега два с половиной месяца, прежде чем их нашли.

«Женщина, у которой, как говорят, не было глаз и языка, лежала лицом в текущем ручье, так что, возможно, речь идет об обычном разложении. То, что тела приобрели такой цвет, тоже может объясняться естественными причинами, ведь они лежали на открытом воздухе», — объяснил Хольмгрен.

Исследователи также прокомментировали одну из популярных в России версий причин трагедии — причастность народа манси к инциденту. По их словам, эта догадка недействительна.

«Некоторые российские исследователи так считают. Лично я к этому отношусь скептически, нет никаких указывающих на это признаков», — отметил археолог.

По поводу того, что причиной гибели мог стать сход лавины, члены недавней экспедиции заявили, что отказываются верить в ее достоверность.

«Наша палатка стояла ровно на том же месте, лавине там негде набрать скорость, склон слишком пологий. Эта версия кажется надуманной попыткой найти рациональное объяснение», — сказал Хольмгрен.

Примечательно, что прокуратура Свердловской области, недавно объявившая о возобновлении расследования гибели тургруппы, придерживается версий, связанных с природными явлениями: «лавина, снежная доска и ураган». При этом надзирающий прокурор Андрей Курьяков решительно отмел криминальные и конспирологические версии причин трагедии.

23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в североуральские горы. Из конечной точки маршрута — поселка Вижай — 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей получено не было. Была организована поисковая операция, в ходе которой были найдены тела первых погибших. Спустя три месяца после возбуждения уголовного дела по факту гибели свердловской тургруппы, 28 мая 1959 года, оно было закрыто.