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Путин в Сочи рассказал, чем повышает адреналин и настроение 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президенту России Владимиру Путину улучшают настроение и помогают смотреть на мир без розовых очков тренировки на татами. Об этом глава российского государства рассказал после тренировки с дзюдоистами в сочинском спортивном центре "Юг Спорт".
Путин подчеркнул, что это известный медицинский факт: у человека, который занимается физическими упражнениями повышается уровень адреналина и улучшается настроение. На жизнь смотришь по-другому, признался президент. Тренировки по дзюдо в большей степени позволяют Путину, по его собственному признанию разгрузить голову или зарядиться энергией, сообщает "Интерфакс". Это комплексное воздействие: розовые очки снимаются, все начинает получаться.
Путин переоделся после встречи с президентами Турции и Ирана Тайипом Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани в кимоно и на сочинском татами отработал броски и различные приемы в паре с несколькими олимпийскими чемпионами.
"Чем более высококлассный спортсмен, тем более стоящий, — поделился своими впечатлениями от спарринга Путин. — Он чувствует все на кончиках пальцев, что называется. Не только чувствует, но и понимает, что происходит. И там, где нужно, и поможет, и поддержит. И потом — с ним безопасно".
13 февраля Владимир Путин в время перерыва в переговорах с президентом Белоруссии покатался с Александром Лукашенко на горных лыжах. Оба президента остались довольны горнолыжными спусками.
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Общество , Хасан Роухани , Реджеп Эрдоган , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Интерфакс , Сочи
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