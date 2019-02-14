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Путин приехал в сочинский центр спортивной подготовки «Юг-спорт» 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин приехал в сочинский центр спортивной подготовки сборных и клубных команд "Юг-спорт". Ожидается, что глава государства пообщается здесь со спортсменами, среди которых будут представители сборных команд России по боксу, дзюдо и вольной борьбе.
Главе государства в спортцентре рассказали, что комплекс является крупнейшим на юге России и предоставляет условия для подготовки спортсменам по 54 летним и зимним видам спорта. Ежегодно здесь проходит более 300 тренировочных сборов. За три года существования комплекс принял более 100 международных и российских соревнований, в том числе по тхэквондо, карате, фехтованию и настольному теннису.
Путина в спортцентре встретили спортсмены и чемпионы, а также дети разных возрастов, которые ходят сюда тренироваться.
В спортивный центр Путин приехал после продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран.
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Общество , Политика , Владимир Путин
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