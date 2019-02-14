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Украинец лишился лимузина в Крыму 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Таможенники в Крыму изъяли у гражданина Украины автомобиль Hummer H2 за неуплату таможенных платежей на сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Крымской таможни.
«Автомобиль стоимостью более 9 млн рублей был ввезен через Крымскую таможню гражданином Украины в 2016 году с обязательством обратного вывоза до февраля 2017 года. По истечении срока беспошлинного пребывания автомобиль не покинул ЕАЭС», — говорится в сообщении.
В отношении нарушителя может быть возбуждено уголовное дело из-за неуплаты таможенных платежей.
Согласно законодательству, граждане иностранных государств могут ввозить для личного пользования машины, зарегистрированные за границей, без уплаты таможенных платежей на срок не более года.
Общество , ЕАЭС , Республика Крым
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