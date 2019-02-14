Прощание с Сергеем Захаровым пройдет 16 февраля на Николо-Архангельском кладбище

Церемония прощания с советским и российским певцом, народным артистом Росси Сергем Захаровым пройдет в субботу, 16 февраля.

Об этом ТАСС сообщила в четверг директор артиста Лариса Бутырина.

"Прощание пройдет в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища в субботу с 11:00 до 13:00 мск, — сказала директор певца. — Потом состоится кремация, и, как мы предполагаем, скорее всего прах Сергея Георгиевича родные увезут в Санкт-Петербург, откуда он родом. Сейчас дочь и жена решают".

Сергей Захаров умер в четверг на 68-м году жизни. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.