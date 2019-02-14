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Роскомнадзор заблокировал несколько ресурсов с порногафическим контентом 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор по решению суда заблокировал ресурсы с порногафическим контентом uporniа, cumlouder и ресурс "секс-коуча" Алекса Лесли.
Как отмечается на страничке службы во "ВКонтакте", на них размещены материалы с подробностями половых актов, в том числе с участием несовершеннолетних.
На сайте "секс-коуча" Алекса Лесли (Александра Кириллова) были призывы к преумножению беспорядочных сексуальных контактов (в том числе на возмездной основе) и отрицание семейных ценностей, что судьи посчитали тоже нарушением запрета на распространение материалов с порногафическим содержанием.
Всего в России операторами связи ограничивается доступ к 2,8 тысячам сайтам с фото— и видеоматериалами порнографического характера.
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Общество , Другое , Интернет , Роскомнадзор
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