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Депардье и Кустурица планируют посетить Крым в апреле 

RT на русском + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Актёр Жерар Депардье и режиссёр Эмир Кустурица планируют принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который состоится в апреле.
Об этом в интервью РИА Новости заявил сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» и оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.
«Например, на направление «гастрономический туризм» планирует приехать Жерар Депардье, ожидаются другие известные люди, которые заняты виноделием, например, режиссёр и музыкант Эмир Кустурица планируется у нас в этом году», — сказал Назаров.
Он отметил, что также ЯМЭФ планируют посетить ещё ряд известных людей, имена которых организаторы форума назвать не могут.
В октябре газета «Известия» писала, что представители Латвии, Литвы и Эстонии посетят ЯМЭФ в апреле 2019 года.
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Общество , Андрей Назаров , Жерар Депардье , Эмир Кустурица , Деловая Россия , газета "Известия" , РИА Новости , Республика Крым
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