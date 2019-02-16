Депардье и Кустурица планируют посетить Крым в апреле

«Например, на направление «гастрономический туризм» планирует приехать Жерар Депардье, ожидаются другие известные люди, которые заняты виноделием, например, режиссёр и музыкант Эмир Кустурица планируется у нас в этом году», — сказал Назаров.

Он отметил, что также ЯМЭФ планируют посетить ещё ряд известных людей, имена которых организаторы форума назвать не могут.