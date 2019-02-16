Скабеева осмеяла изгнание украинской журналистки

Телеведущая канала «Россия» Ольга Скабеева пригласила на интервью украинскую журналистку Янину Соколовскую , которую выгнали из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия». Их разговор состоялся в рамках стрим-шоу «Сеем добро» на YouTube

Общались представительницы профессии вполне доброжелательно, иронично называя друг друга пропагандистами России Украины . Они называли естественным следствием телевизионных дискуссий подобные инциденты в телеэфирах подробно разобрали конкретный эпизод.

При этом Скабеева и Соколовская акцентировали внимание на том, что общественность и СМИ обеих стран преподнесли произошедшее с кардинально противоположных точек зрения.

«Мы [в России] исходим из того, что это мы Янину вышвырнули, а украинские журналисты исходят из того, что это Янина нас «опустила» и всячески доказала нам нашу бессмысленность и отвратительность», — сказала Ольга Скабеева.

Она назвала свою коллегу «отличным экспертом», отметив, что обе стороны периодически «троллят» друг друга. Соколовская же заявила, что старается нести «истину в массы» и назвала российских коллег «мазохистами» за то, что они вновь и вновь продолжают приглашать её на свои шоу.

Журналистки иронично обсудили не только инцидент с изгнанием Янины Соколовской из студии российского телеканала, но и ситуацию на Украине и в России, дав понять, что личной неприязни между коллегами двух стран на самом деле нет.

Ранее, как сообщал News.ru, что украинскую журналистку прогнали из студии передачи, которую вели Сергей Михеев Владимир Соловьёв . Во время программы та заявила, что российский спецназ причастен к трагедии в Одессе, где в мае 2014 года при поджоге Дома профсоюзов погибли 48 человек.

Позднее Михеев заявил, что намерен и впредь выгонять украинских экспертов, если те не будут соблюдать должный этикет.