Скабеева осмеяла изгнание украинской журналистки 

Телеведущая канала «Россия» Ольга Скабеева пригласила на интервью украинскую журналистку Янину Соколовскую, которую выгнали из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия». Их разговор состоялся в рамках стрим-шоу «Сеем добро» на YouTube.
Общались представительницы профессии вполне доброжелательно, иронично называя друг друга пропагандистами России и Украины. Они называли естественным следствием телевизионных дискуссий подобные инциденты в телеэфирах подробно разобрали конкретный эпизод.
При этом Скабеева и Соколовская акцентировали внимание на том, что общественность и СМИ обеих стран преподнесли произошедшее с кардинально противоположных точек зрения.
«Мы [в России] исходим из того, что это мы Янину вышвырнули, а украинские журналисты исходят из того, что это Янина нас «опустила» и всячески доказала нам нашу бессмысленность и отвратительность», — сказала Ольга Скабеева.
Она назвала свою коллегу «отличным экспертом», отметив, что обе стороны периодически «троллят» друг друга. Соколовская же заявила, что старается нести «истину в массы» и назвала российских коллег «мазохистами» за то, что они вновь и вновь продолжают приглашать её на свои шоу.
Журналистки иронично обсудили не только инцидент с изгнанием Янины Соколовской из студии российского телеканала, но и ситуацию на Украине и в России, дав понять, что личной неприязни между коллегами двух стран на самом деле нет.
Ранее, как сообщал News.ru, что украинскую журналистку прогнали из студии передачи, которую вели Сергей Михеев и Владимир Соловьёв. Во время программы та заявила, что российский спецназ причастен к трагедии в Одессе, где в мае 2014 года при поджоге Дома профсоюзов погибли 48 человек.
Позднее Михеев заявил, что намерен и впредь выгонять украинских экспертов, если те не будут соблюдать должный этикет.