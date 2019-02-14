Скандальная реклама довела Reebok до суда

Глава московского пиар-агентства Олег Воронин подал иск к ООО «Адидас» из-за рекламной кампании Reebok, посвященной «развеиванию мифов о традиционных женских и мужских занятиях». Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее рекламу, о которой идет речь, активно обсуждали в интернете. Повышенное внимание к ней привлек лозунг «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо».

Воронин заявил «Интерфаксу» , что реклама причинила ему нравственные страдания и навредила его душевному здоровью. В Кунцевском суде Москвы он потребовал от ООО «Адидас» извинений (Reebok входит в структуру Adidas).

Также москвич хочет взыскать с компании 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

По его мнению, реклама повлияла на имидж пиар-индустрии и снизила число потенциальных клиентов.

Российское отделение Reebok запустило кампанию «Ни в какие рамки» 7 февраля. Фото были опубликованы в Instagram-аккаунте Reebok. Реклама стала аналогом англоязычного проекта Reebok «Be More Human», героинями которого стали сильные женщины.

Одной из участниц российской кампании стала создательница Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова. Она поясняла, что фраза про мужское лицо была взята из ее «знаменитого в узких кругах» твита.

Мнения интернет-пользователей разделились, многие решили, что призыв сесть на мужское лицо — не равноправие, а попытка унизить мужчин.

Позже все фото рекламной кампании Reebok были удалены из Instagram. Затем их вернули, но от некоторых лозунгов в Reebok отказались. В Reebok пояснили, что часть контента не могла быть опубликована «согласно возрастной политике социальной сети».