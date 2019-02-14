Телеведущего Н. Дроздова выписали из больницы

«Я выписался и в какой-то мере уже приступил к работе, потому что она не требует физических нагрузок — пишу, читаю, постепенно идет работа к запуску «Эко-ТВ» (первого общественного экологического телеканала в России — прим. Агентства «Москва»)». Сейчас у меня остался корсет — месяц относил, а мне говорят, что надо три месяца носить, снимая только перед сном. Я все говорю, что так могут и мышцы атрофироваться. А врач отвечает, что корсет поддерживающий, а мышцы все равно будут работать. Ну посмотрим — буду все равно снимать периодически и делать коротенькую зарядочку», — сказал Н. Дроздов.

Он пояснил, что в начале января получил серию переломов, выполняя дома гимнастические упражнения из йоги.

«Я нарушил правило йоги-гимнастики — делать до пределов комфорта, а не так, как показано в рисунке. Я решил попробовать чуть-чуть улучшить свои достижения после Нового года. Руки держал за спиной, доставал до подколенки. И дай, думаю, чуть-чуть до икроножной мышцы достану — потянулся и полетел. В таком изогнутом виде — локоть сзади туловища. Поэтому локоть попал под ребра, и два ребра лопнуло. Ключица, из-за того, что была вывернута, поломалась на две половинки, и плюс еще ударился крестцом об пол и травмировал третий поясничный позвонок. Четыре перелома в итоге», — добавил телеведущий.

Телеведущий, ученый-зоолог и биогеограф Н. Дроздов попал в медучреждение из-за перелома ребра в ночь с 1 на 2 января. Позже стало известно, что зоолог получил и другие травмы.