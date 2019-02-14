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В РПЦ назвали День всех влюбленных праздником больных 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Наряду с Днем всех влюбленных можно отмечать день «больных гепатитом и туберкулезом», так как влюбленность считается болезнью, заявил протоиерей Димитрий Смирнов.
«Всемирная организация здравоохранения считает влюбленность болезнью.
Если празднуют день всех влюбленных, тогда надо праздновать День больных туберкулезом, День больных гепатитом A, B, C. Кто влюблен — это очень опасное состояние, в котором человек много делает глупостей», — сказал Смирнов радиостанции «Говорит Москва».
Радиостанция отмечает, что сведения о том, что ВОЗ признала влюбленность болезнью не получили официального подтверждения.
По словам Смирнова, влюбленность может довести до суицида. Чтобы справиться с этим состоянием, нужно поститься и молиться. Также можно обращаться за помощью к психологам и психиатрам.
Протоиерей добавил, что празднование Дня святого Валентина превратилось в бизнес-проект.
«На воздухе делают деньги. Зачем нам-то участвовать в этом проекте и тратить деньги, когда они вместо этого могли бы стать бюджетными? Святой Валентин общий и для запада, и для востока. Ему можно молиться. Но в его житие ничего не сказано о влюбленности», — добавил он.
Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев поздравил участников Российского инвестиционного форума с Днем святого Валентина.
К 14 февраля было проведено исследование, сопоставляющее расходы на подарки на День влюбленных у мужчин и женщин различных возрастов.
Газета ВЗГЛЯД называла самые популярные подарки в этот день.
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Общество , В мире , Дмитрий Медведев , Димитрий Смирнов , РПЦ , ВОЗ , Деловая газета "Взгляд" , Радиостанция "Говорит Москва"
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