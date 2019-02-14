Названа предварительная причина смерти Сергея Захарова

Названа вероятная причина смерти народного артиста России Сергея Захарова , скончавшегося в ночь на 14 февраля в одной из столичных больниц.

Как сообщила в беседе с изданием "Мойка78" заместитель председателя правления Союза концертных деятелей Петербурга Людмила Шепелева, Захаров мог скончаться из-за проблем с сердцем. Однако пока заключение врачей еще не получено.

Сергею Захарову было 68 лет. В СССР он приобрел широкую популярность благодаря исполнению песен "Три белых коня", "Очи черные" и "Отцвели хризантемы".