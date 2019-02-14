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Названа предварительная причина смерти Сергея Захарова 

Газета.Ru + ещё 1 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Названа вероятная причина смерти народного артиста России Сергея Захарова, скончавшегося в ночь на 14 февраля в одной из столичных больниц.
Как сообщила в беседе с изданием "Мойка78" заместитель председателя правления Союза концертных деятелей Петербурга Людмила Шепелева, Захаров мог скончаться из-за проблем с сердцем. Однако пока заключение врачей еще не получено.
Сергею Захарову было 68 лет. В СССР он приобрел широкую популярность благодаря исполнению песен "Три белых коня", "Очи черные" и "Отцвели хризантемы".
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