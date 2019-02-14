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Умер известный артист Сергей Захаров 

Рамблер 1 час назад
На 69 году жизни скончался певец и актер Сергей Захаров, сообщает «Фонтанка».
Факт смерти Народного артиста России в одной из больниц Москвы изданию подтвердили в региональном Союзе концертных деятелей.
Сергей Захаров родился в 1950 году в украинском Николаеве, учился в музыкальном училище имени Гнесиных и Санкт-Петербургском (тогда Ленинградском) музыкальном училище имени Римского-Корсакова.
Захаров солировал в Государственном эстрадном оркестре под управлением Леонида Утесова, пел в Ленинградском мюзик-холле и филармониях разных городов, гастролировал в более чем 40 странах, выпустил множество музыкальных альбомов, снялся в нескольких фильмах.
Общество , Фото , Леонид Утесов , Сергей Захаров , Фонтанка.Ру , Москва
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