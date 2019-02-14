Спасенного в Магнитогорске мальчика выписали из больницы в Москве

Ваню Фокина, спасенного из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске , выписали в четверг из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, передает корреспондент РИА Новости

Десятимесячный Ваня Фокин был найден живым под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома. Вечером 1 января его самолетом доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. По данным Минздрава РФ, мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу с обморожениями и закрытой травмой головы. Минздрав сообщал, что его состояние стабильное и постепенно улучшается, врачам удалось спасти ножку ребенка. В Москве с мальчиком находится его мать Ольга.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек.