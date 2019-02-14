Пока вы спали: США обрушат рубль 

Москва и Минск перешли на "неформальный уровень"
Переговоры президентов России и Белоруссии впервые почти за три месяца прошли в неформальной обстановке, пишут «Известия». Вчера Александр Лукашенко прибыл в Сочи ради переговоров с Владимиром Путиным. Сначала главы государств общались в формальной обстановке, однако уже в середине дня вместе покатались на лыжах в Красной Поляне, после чего продолжили общение в ресторане. Столь неформально, отмечает издание, переговоры президентов не проходили с декабря 2018 года.
«Знаю, что у нас бывают и проблемы, но, как это и положено между друзьями, надеюсь, эти проблемы будут решаться», — говорил вчера Путин.
Россиянам будут платить за данные
Министерство цифрового развития разработало законопроект о платном доступе бизнеса к цифровым профилям россиян, сообщают «Ведомости». Документ предполагает появление в законодательстве понятия «цифровой профиль» — данных о гражданине из госинформсистем и юридически значимых электронных документов. Концепцию цифрового профиля в настоящее время разрабатывают Центральный банк и телекоммуникационная компания «Ростелеком». Условия оплаты бизнесом обращения к цифровому профилю и ее размер предстоит определить правительству.
«Дачная амнистия» пойдет на новый срок
«Дачная амнистия» должна быть продлена до 1 марта 2020 года. В этом уверены, как сообщает «Российская газета», 10 депутатов, внесшие в Госдуму соответствующий законопроект. Парламентарии объяснили необходимость принятия документа тем, что не все граждане успеют зарегистрировать дома, расположенные на предназначенных для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства землях, по упрощенной процедуре до 1 марта 2019-го — срока окончания переходного периода.
«Северный поток — 2» ждет удар
Поправки в Газовую директиву ЕС «больно ударят» по «Северному потоку — 2», если процесс их принятия максимально не затянуть, пишет «Газета.ru». Поправки призваны распространить принципы европейского энергозаконодательства о прозрачности, разделении собственности и так далее на газопроводы, идущие из ЕС в третьи страны и в третьи страны из ЕС. Нынешняя редакции поправок наделяет Германию правом вести переговоры о применении директивы к «Северному потоку — 2», но разрешение на их ведение ей придется получать у Еврокомиссии, а исключением российско-немецкий трубопровод сможет стать лишь при условии, что будет построен до принятия поправок.
«Пожалуй, единственный шанс избежать проблем — максимально затянуть процедуру принятия документа», — уверен автор публикации.
США обрушат рубль?
Рубль будет незначительно колебаться между ростом и падением до введения США новых санкций, но может подешеветь до 70 за доллар, если они окажутся жесткими. Об этом «Ридусу» заявил вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. При этом эксперт полагает, что американцам хватит «разума», чтобы не, например, запрещать покупку российского госдолга или отключать Россию от системы SWIFT. Вероятнее всего, считает Вязовский, США «накажут» за керченский инцидент отдельных физических и юридических лиц, что едва ли сильно скажется на курсе рубля.