Кусок челябинского метеорита вернулся в музей

Фрагмент челябинского метеорита, похищенный в 2017 году из государственного исторического музея "Южный Урал" был обнаружен у геолога, сообщает РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе музея, в июле 2017 года в ведомство обратилось руководств музея с заявлением о пропаже фрагмента весом более 2,5 килограмма из запасников.

Позднее потеря была обнаружена в частной коллекции геолога, который консультировал музей.

Рыночная стоимость 1 кг метеорита, по оценке музея, составляет более 1 млн руб.

По факту возбуждено уголовное дело за "мошенничество в особо крупном размере".