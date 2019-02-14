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Кусок челябинского метеорита вернулся в музей 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Фрагмент челябинского метеорита, похищенный в 2017 году из государственного исторического музея "Южный Урал" был обнаружен у геолога, сообщает РИА "Новости".
Как сообщили в пресс-службе музея, в июле 2017 года в ведомство обратилось руководств музея с заявлением о пропаже фрагмента весом более 2,5 килограмма из запасников.
Позднее потеря была обнаружена в частной коллекции геолога, который консультировал музей.
Рыночная стоимость 1 кг метеорита, по оценке музея, составляет более 1 млн руб.
По факту возбуждено уголовное дело за "мошенничество в особо крупном размере".
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