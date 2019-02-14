СК и прокуратура проверят обстоятельства перелёта россиянки с больными сыновьями

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах перелёта матери с двумя больными детьми из Кургана в Москву . По словам женщины, для перевозки детей после операции ей пришлось купить 13 авиабилетов. Она с трудом смогла собрать необходимую сумму. При этом в авиакомпании «ЮТэйр» сообщили, что никто не предупреждал заранее о наличии маломобильных пассажиров — их перевозка требует определённых приготовлений.

Сотрудники транспортных подразделений Следственного комитета и прокуратуры разбираются в резонансной истории жительницы Хабаровского края Натальи Загуменной.

О неприятной истории, произошедшей с матерью-одиночкой из небольшого города Вяземский, стало известно после сюжета на телеканале «Россия 1». Женщина вместе с двумя семилетними сыновьями-близнецами Максимом и Матвеем, которые страдают детским церебральным параличом, отправилась на лечение в Курган , где расположен специализированный научный центр имени академика Илизарова.

Только за билет из Кургана в Москву для одного своего ребёнка, который после операции находился в лежачем положении, Наталье пришлось отдать более 40 тысяч рублей. Поездку (Наталье пришлось лететь через Москву) профинансировал Российский детский фонд.

Однако в авиакомпании «ЮТэйр», по словам женщины, потребовали оплатить более десяти мест.

В авиакомпании ей заявили: для того, чтобы перевезти Максима, необходимо установить в салоне специальные носилки. Для этого понадобится сложить три ряда кресел, что эквивалентно девяти пассажирским местам. Её второму сыну Матвею, у которого была загипсована одна нога, также понадобилось дополнительное место в салоне. В общей сложности Загуменной пришлось купить сразу 13 билетов, деньги на них она собрала с огромным трудом.

«В ходе проверки следователем СК России будет дана оценка всем фактам, изложенным в телевизионном сюжете. Также следователем будет дана оценка правомерности действий сотрудников авиакомпании», — отмечалось в сообщении Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Связаться с самой Натальей Загуменной, которая в настоящее время уже вернулась с детьми в родной город, RT не удалось. Представители краевого отделения благотворительного фонда также были недоступны для комментариев.

На плановую операцию по исправлению стоп сыновья Натальи, как она сама рассказала «КП», отправилась по квоте. Вопрос с дорогостоящим проездом помогли решить в краевом отделении Российского детского фонда. Перелёт Хабаровск-Москва-Хабаровск был осуществлён «Аэрофлотом» бесплатно по благотворительной программе «Мили доброты». Для проезда из столицы в Курган и обратно фонд выдал её еще 40 тысяч рублей.

В самом центре дети пребывали с 20 января по 4 февраля. На несколько дней до выписки женщина начала решать вопросы проезда в Москву и позвонила в аэропорт.

«Мне сказали, что нужно получить разрешение на авиаперелёт, поэтому необходимо предоставить справки из центра. Сказали, что авиакомпания может не дать добро, и я испугалась. Разрешение пришло на следующий день, но нам сказали, что, так как Максим лежачий, по правилам авиакомпании нужно установить носилки в салоне. Для этого придется сложить три ряда кресел, и девять мест нам нужно оплатить. А у Матвея одна нога загипсована и не сгибается. Опять же: ребенку надо приобретать дополнительное место. В итоге на четверых человек нам сказали покупать 13 билетов», — сообщила Наталья, не уточнив, кто еще сопровождал её в поездке.

В общей сложности женщине предложили заплатить более 63 тысяч рублей, из которых большая часть пришлась на перелет лежачего Максима. Только с помощью родителей, которые начали собирать деньги, Загуменной все-таки удалось в итоге набрать нужную сумму.

«Пришлось пойти на условия компании, другого выхода не было — у нас на руках был обратный билет из Москвы в Хабаровск», — рассказала Наталья.

Источник в СК, знакомый с ходом проверки, сообщил RT, что данные о вынужденной покупкой матерью 13 билетов не совсем соответствуют действительности.

По словам собеседника, с момента начала проверки в Кургане были опрошены представители авиакомпании, аэропорта медцентра, где находились дети, были отправлены запросы и поручения, в частности в благотворительный фонд.

«Ситуация на данный момент выглядит следующим образом. Женщине для того, чтобы добраться из Москвы в Курган и обратно выделили 40 тысяч рублей. На дорогу туда она потратила 24 тысячи. Несмотря на то, что оставшихся средств не хватало, она решила обратно лететь на самолёте. И в итоге ей пришлось собирать дополнительные средства. 40 тысяч рублей — это стоимость не дополнительных билетов, а тариф данной авиакомпании на перевозку одного лежачего пассажира. Тут пока не хочется кого-то обвинять, но денег на дорогу ей дали явно недостаточно», — заявил он.

«Может авиакомпания в чём-то не права, устанавливая такие тарифы, может быть виноваты социальные службы, которые не учли особенности перевозки лежачих пассажиров, во всём этом предстоит разобраться», — отметил собеседник RT.

В самой авиакомпании посетовали, что «ЮТэйр» никто не предупредил заранее о перевозке маломобильного ребёнка.

«Российский детский фонд и другие социальные службы, к сожалению, не связывались с авиакомпанией, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей. Фонды и социальные службы должны заранее беспокоиться о специальных условиях перевозки: уточнять у авиакомпаний условия и предупреждать о них маломобильных пассажиров», — говорится в официальном заявлении перевозчика.

Там также пояснили, что для безопасности перелёта маломобильных граждан авиакомпания обязана устанавливать специальные носилки в салоне самолета, чтобы исключить угрозу здоровью пассажира во время турбулентности, взлета и посадки.

«Носилки весят 140 кг и авиакомпании требуется время, чтобы установить и зафиксировать их в салоне. Кроме того перед вылетом в аэропорту сопровождающий и маломобильный пассажир могут столкнуться с нехваткой мест в салоне или возросшей ценой за перевозку, если социальные службы их заранее не предупредили о специальных условиях перевозки», — сообщили в пресс-службе.

Прокомментировали скандальный сюжет и в краевом Фонде социального страхования , который изначально и должен был оплачивать поездку на операцию. Там, по сути, обвинили в сложившейся ситуации местных чиновников.

«Представитель детей, мама Наталья З., получив документы на оформление бесплатного проезда к месту лечения и обратно, не обратилась за предоставлением услуги в Хабаровское отделение ФСС. Когда мы узнали о случившейся ситуации из СМИ, сразу связались с Натальей З., чтобы выяснить, почему она не обратилась за предоставлением положенной ей услуги. Наталья в разговоре с начальником отдела обеспечения санаторно-курортным лечением Татьяной Юдаевой сообщила, что она, при получении необходимого для оформления бесплатного проезда пакета документов в Минздраве Хабаровского края, в ФСС за обеспечением проезда не обращалась, так как была проинформирована специалистом Минздрава, что у ФСС отсутствуют государственные контракты на проезд в 2019 году. Данная информация является недостоверной», — говорится в заявлении фонда.

Там также отметили, что вернуть Наталье потраченные деньги не удастся, «так как законодательными актами выплата компенсации не предусмотрена». Впрочем, к ситуации подключились в краевом министерстве соцзащиты, где сейчас рассматриваются варианты помощи Наталье.

Свою проверку после обращения Натальи Загуменной начала и Курганская транспортная прокуратура.

«Из обращения следует, что многодетная мать возвращалась домой с двумя своими детьми-инвалидами в возрасте 7 лет после проведенных им операций в ФГБУ «РНЦ „ВТО имени Г. А. Илизарова“. Для транспортировки лежачего ребёнка ей потребовалось приобрести 9 авиабилетов ПАО „Авиакомпания „ЮТэйр“ по маршруту Курган — Москва, а также дополнительный билет для второго ребёнка. По указанию Уральского транспортного прокурора в тот же день организована проверка исполнения авиаперевозчиком и аэропортом Курган законодательства о защите прав потребителей при оказании услуг пассажирам с ограниченными возможностями здоровья, законодательства о безопасности полетов“, — говорится в сообщении.

Официальный представитель транспортной прокуратуры региона Елена Крымская пояснила RT, что мать двоих детей обратилась в ведомство через интернет-приёмную. Более детально комментировать ситуацию в ведомстве пока не готовы.