Россиянам напомнили о дополнительном выходном

Замглавы Роструда Евгений Шкловец напомнил, что в марте 2019 года россиян ожидают длинные выходные. Об этом сообщает «Интерфакс».

В честь Международного женского дня нерабочими будут три дня — с 8 по 10 марта (с пятницы по воскресенье). Таким образом, рабочая неделя продлиться с понедельника, 4 марта, по четверг, 7 марта. Предпраздничный рабочий день 7 марта будет сокращен на один час.

В феврале дополнительных выходных не будет: в 2019-м День защитника отечества, 23 февраля, выпал на субботу. При этом 22 февраля рабочий день будет сокращен на один час. Выходной с 23 февраля перенесли на пятницу, 10 мая.

В 2019 году россиян ждут девятидневные майские выходные. В мае благодаря переносам выходных дней отдых продлится с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно.

Еще один праздничный выходной выпадает на среду, 12 июня (День России), а затем россияне отдохнут с 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.