От фото до стриптиза. Учителей травят за личную жизнь и аморальные поступки

Учительницу русского языка Татьяну Кувшинникову из Барнаула едва не уволили с работы за фото в купальнике. Педагог несколько лет занимается зимним плаванием: во время соревнований она сделала снимок и опубликовала в соцсетях, вызвав недовольство некоторых родителей своих учеников. Директор, в свою очередь, попросил учительницу написать заявление об уходе по собственному желанию. Хотя Кувшинникова смогла отстоять свои права, она до сих пор чувствует на себе тяжелые взгляды коллег. И это не первый случай травли педагогов за "неподобающий" образ жизни.

Барнаульский морж

Кувшинникова работает учителем русского языка и литературы средних классов всего полгода. А членом Федерации зимнего плавания "Белые медведи" числится с прошлого февраля — тогда она стала участвовать в заплывах и различных мероприятиях барнаульских моржей. В копилке Татьяны уже несколько медалей и дипломов.

Один из заплывов моржи проводили в поддержку зимней универсиады. Татьяна сделала несколько фотографий в закрытом купальнике, в руках держала грамоты. Но безобидный, на первый взгляд, снимок не понравился кому-то из родителей. Недоброжелатели пожаловались директору школы. В итоге тот попросил педагога написать заявление по собственному желанию, чтобы не поднимать скандал.

Однако на сторону Кувшинниковой встали другие родители: они собрали подписи и отнесли их директору. Кроме того, в соцсетях в комментариях под той самой фотографией ее поддержали и моржи, и коллеги из других регионов.

"Сначала недовольство было связано с фото в платье. Потом появилась фотография в купальнике, где я стою с медалями на шее. Директор сказал писать заявление. Но родители отстояли", — рассказывает РИА Новости учительница.

Татьяна считает, что купальник — не главная причина, а лишь повод, чтобы "слить" ее.

"Но почему так, не знаю. Я все старалась делать так, как требуют. Думала, что все правильно. В школу одеваюсь как положено, не ношу ничего обтягивающего или вызывающего. Да и работаю без нареканий, не беру больничных, всегда в отличной форме", — недоумевает Кувшинникова.

Пока Татьяна продолжает работать, но чувствует, что после инцидента отношения с коллегами обострились.

"Они и сейчас настроены против меня. Видимо, скоро я все же уволюсь", — сетует она.

Учителя тоже люди

Год назад в омской школе педагог Виктория Попова столкнулась с осуждением окружающих того факта, что в свободное от работы время она училась в модельном агентстве. Сама девушка снимки с фотосессий нигде не публиковала, однако их обнародовала модельная школа, использовав в рекламе.

Попову попросили уволиться по собственному желанию. Когда история получила огласку, многие пользователи соцсетей вступились за Викторию и запустили в поддержку флешмоб "Учителя тоже люди". Смысл акции — опубликовать на своей странице фото в купальнике и тем самым показать, что нельзя ущемлять право на частную жизнь и отдых. За несколько дней к флешмобу присоединились несколько сотен учителей со всей России. В итоге Попову восстановили в правах, она вернулась к работе.

Одна из участниц акции Ольга Панова (имя изменено по просьбе героини) рассказала РИА Новости, что когда-то она тоже столкнулась с прессингом со стороны дирекции за "слишком вызывающий образ жизни". В свободное от работы время Ольга гоняла на мотоцикле, одевалась в кожу, в меру открывая части тела с татуировками.

"Сначала завуч и директор вызвали меня в кабинет, сказали, что родители учеников увидели мой профиль в Instagram и жалуются. Якобы чему я детей научу? Директор предложила мне завести вторую страничку — для работы, а личную закрыть от посторонних глаз. Я ответила, что подумаю над предложением. Ушла. Больше разговоров не возникало, хотя я и не стала выполнять никаких требований. Сегодня я закрою страничку, а завтра буду бояться выйти на улицу? Такой вариант не для меня", — заявила собеседница агентства.

Она считает, что скандал не случился лишь потому, что ей в свое время удалось наладить хорошие взаимоотношения с родителями учеников (за исключением некоторых) и коллегами.

"Плюс я сразу нашла тех, кто пожаловался, переговорила с ними лично. Конфликт сошел на нет. Наверное, потому что жаловаться через третье лицо и говорить напрямую — две большие разницы", — отметила она.

А был ли танец?

В Сети в анонимных пабликах учителей можно встретить множество жалоб на так называемое аморальное поведение. Одни сетуют на недовольство родителей, которые увидели, как классный руководитель их чада выпила бокал вина в ресторане, и возмутились. Другие жалуются, что их травят за активность в соцсетях. Третьим достается за гражданскую позицию.

Чаще всего травля педагогов заканчивается увольнением — либо по собственному желанию, либо по статье за аморальное поведение. Подобная запись в трудовой перекрывает все успехи и достижения в работе, опыт и знания педагога. С таким "резюме" устроиться на новое место работы крайне сложно.

Юрист центра социально-трудовых прав Юрий Варламов пояснил РИА Новости, что только в Москве по этой статье ежегодно увольняют не меньше десяти учителей. По его словам, проблема юридической практики в следующем: никто не знает, что такое аморальный проступок. К расплывчатому понятию можно приписать много разных действий, все зависит от фантазии директора школы.

"Иногда инициатива идет от родителей, когда они настолько влиятельны, что руководитель учебного заведения не имеет права им перечить. Но в основном ситуация складывается обратная: увольнение инициирует директор школы, используя "аморалку" как повод", — комментирует ситуацию Варламов.

Так, в 2017 году учительницу географии Светлану Колядову уволили из московской школы за все тот же "аморальный проступок". У 59-летнего педагога возник конфликт с администрацией из-за нового ужесточенного графика дежурств: учителя не имели права отлучаться с поста, причем даже в столовую и туалет. Светлана пожаловалась в Департамент образования, а потом подала в суд, указав, что такие правила нарушают трудовые права. Суд встал на ее сторону, а вот конфликт с директором только накалился.

Сначала директор объявила, что в один из дней Колядовой не было на работе и ей вынесен выговор за отсутствие на рабочем месте. По словам учителя, она заранее предупреждала, что будет в суде, и распределила нагрузку так, чтобы на учебный процесс ее отсутствие не повлияло. В ответ на это руководитель заявила, что расторгает со Светланой трудовой договор за аморальное поведение, несовместимое с педагогической деятельностью.

Причин было сразу несколько. Первая — жалоба от бабушки одной из учениц, которую толкнул одноклассник, оставив синяк. Вторая — протокол заседания комиссии с рекомендацией уволить учителя, третья — заявление матери восьмиклассника, у которого Светлана отобрала спиннер на уроке. Дальше — больше: на Колядову стали поступать и другие жалобы. Например, что она задирает блузку на уроках и, пританцовывая, оголяет тело перед учениками.

Светлана снова обратилась в суд. Во время заседаний свидетели не смогли назвать судье ни цвета блузки, ни белья, которое якобы было видно. В результате суд признал увольнение Колядовой необоснованным. Ее восстановили в должности (при этом администрация школы подавала апелляцию, но проиграла).

Физрук судит физрука

Юрий Варламов уточняет: многие педагоги боятся оказаться за бортом, поэтому соглашаются уволиться по собственному желанию, "по-хорошему". Однако, предупреждает он, потом доказать нарушение прав будет невозможно. По его словам, перед тем как обращаться в суд, нужно фиксировать все, что происходит: общаться с директором, завучем только в письменном виде или под аудиозапись. Поговорить с инициаторами — родителями, составившими жалобу, или коллегами. Важно понять: человек жаловался сам или на него надавили? Вполне возможно, на суде он может это признать. В-третьих, нужно получить доступ в комиссию или хотя бы настаивать на том, чтобы там был представитель профсоюза.

"Логично убрать вообще эту статью, потому как за настоящие аморальные поступки и так можно уволить. Есть статья, к примеру, за жестокие методы воспитания. Есть статьи административного кодекса. Зачем еще усложнять?" — предлагает юрист.

Кроме того, по мнению Варламова, было бы логично поменять процедуру оценки проступка. В комиссии не должно быть "левых" людей: как минимум учителей физкультуры должны обсуждать учителя физкультуры.

Плохому сотруднику — плохие условия

Бытует мнение, что травля педагогов как явление проявилось сравнительно недавно. У сопредседателя профсоюза "Учитель" Всеволода Луховицкого стаж педагогической работы — свыше 30 лет. Он замечает, что придирки к личной жизни преподавателей были всегда, однако сейчас у этих придирок совсем другая природа.