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Картины в Третьяковке снабдили противоугонной системой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экспозицию Куинджи в Третьяковке снабдили охранной системой «Стрелец» для предотвращения краж.
Находящиеся в экспозиции Третьяковской галереи картины были снабжены охранной системой, разработанной группой компаний «Стрелец». Образец такой системы был накануне показан вице-премьеру Юрию Борисову в ходе посещения им военного технополиса «ЭРА» в Анапе, передает РИА «Новости».
«Мы создали систему охраны объектов, то есть как только двигаем картину, идет сигнал тревоги и на браслеты, и на центральный пульт», — сообщил прессе исполнительный директор «Стрельца» Михаил Левчук. Имеются в виду особые «умные» браслеты, что носят на руках сотрудники охраны, они внешне напоминают часы. Стоимость такого датчика небольшая — около 1,5 тыс. рублей. Его аккумулятора хватает на полдня работы.
27 января полотно А. И. Куинджи «Ай-Петри. Крым» было украдено прямо из зала Третьяковской галереи. Уже на следующий день в Подмосковье под Одинцово нашли подозреваемого. Им оказался некто Денис Чуприков. Саму картину обнаружили там же.
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Общество , Юрий Борисов , РИА Новости
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