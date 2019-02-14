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Пельмени на российском рынке не дотягивают до «знака качества» 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Руководитель «Роскачества» Максим Протасов сообщил, что ведомство при проверке пельменей на российском рынке не смогло найти ни одного производителя, достойного «Знака качества».
В двух случаев из 48 были обнаружены остатки антибиотиков в мясе, а еще в девяти нашли не указанные в составе ингредиенты. Некоторые производители после проверки сообщили, что усилят контроль за качеством продукции.
— К сожалению, до российского «Знака качества» в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей, — цитирует Максима Протасова ТАСС.
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Общество , Максим Протасов , ИТАР-ТАСС
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