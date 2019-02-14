Пельмени на российском рынке не дотягивают до «знака качества»

Руководитель «Роскачества» Максим Протасов сообщил, что ведомство при проверке пельменей на российском рынке не смогло найти ни одного производителя, достойного «Знака качества».

В двух случаев из 48 были обнаружены остатки антибиотиков в мясе, а еще в девяти нашли не указанные в составе ингредиенты. Некоторые производители после проверки сообщили, что усилят контроль за качеством продукции.

— К сожалению, до российского «Знака качества» в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей, — цитирует Максима Протасова ТАСС

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