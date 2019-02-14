Отпуск за ненормированный рабочий день могут увеличить

Работникам, которые трудятся в ненормированном режиме, могут добавить от 3 до 15 календарных дней к отпуску, а работодателей обяжут писать перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, с указанием исключительных случаев, в которых такие работники могут осуществлять выполнение обязанностей за пределами установленной для них продолжительности рабочего дня. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 14 февраля.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с вице — спикером палаты Игорем Лебедевым . Они уверены, что принятие законопроекта позволит защитить законные права и интересы работников на отдых и на установленную федеральным законом продолжительность рабочего времени, при этом ограничив права работодателя на применение режима ненормированного рабочего дня и установив адекватную компенсацию работникам за переработки.

Законопроект предлагает изменить статьи 101 и 119 Трудового кодекса РФ.

В соответствии с поправками, например, к ненормированной работе не должны привлекаться беременные женщины, сотрудники в возрасте до 18 лет и те, кому запрещено перерабатывать по состоянию здоровья.

Также оговаривается предельное количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня: не более 120 часов в год. «По достижении указанного предельного числа часов привлечение к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени может осуществляться только по правилам привлечения к сверхурочной работе с соответствующей ее компенсацией, говорится в тексте инициативы», — сказано в законопроекте.

Там также уточняется, что работнику, работающему на условии неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если данному работнику установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).

— установлено предельное количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня: время, фактически отработанное работником за пределами рабочего дня (смены), не должно превышать 120 часов в год. По достижении указанного предельного числа часов привлечение данного работника к работе за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени может осуществляться только по правилам привлечения к сверхурочной работе с соответствующей ее компенсацией.

В ЛДПР не сомневаются, что, необходимость соблюдения вводимых законопроектом требований будет мотивировать работодателя на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности организаций не за счет увеличения продолжительности работы, а за счет оптимизации управленческих и других процессов, повышения производительности труда. «Это, в свою очередь, должно привести к существенному сужению круга работников, которым будет на практике устанавливаться ненормированный рабочий день», — уточняют авторы.