Минюст опроверг подготовку закона о содержании студентов родителями

В Минюсте добавили, что предложение министра Александра Коновалова не затрагивает право на бесплатное образование, стипендии и другую поддержку.

Идея, отметили в ведомстве, касается студентов очной формы обучения из неполных семей. После 18 лет их приходится содержать одному родителю, а работать и учиться одновременно очники не могут. Глава Минюста предложил в этом случае обязать второго родителя выплачивать алименты дольше.

Коновалов высказался о об этом в среду, 13 февраля. По словам министра, изменения нужны в семейном законодательстве и законодательстве о детстве. Он добавил, что также необходимо установить минимальный размер алиментов.