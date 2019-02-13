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Минюст опроверг подготовку закона о содержании студентов родителями 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство юстиции России не готовит законопроект об обязательном содержании студентов родителями. Решение по этому вопросу еще не принято, пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В Минюсте добавили, что предложение министра Александра Коновалова не затрагивает право на бесплатное образование, стипендии и другую поддержку.
Идея, отметили в ведомстве, касается студентов очной формы обучения из неполных семей. После 18 лет их приходится содержать одному родителю, а работать и учиться одновременно очники не могут. Глава Минюста предложил в этом случае обязать второго родителя выплачивать алименты дольше.
Коновалов высказался о об этом в среду, 13 февраля. По словам министра, изменения нужны в семейном законодательстве и законодательстве о детстве. Он добавил, что также необходимо установить минимальный размер алиментов.
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Общество , Александр Коновалов , Минюст РФ , РИА Новости
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