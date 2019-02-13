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Выгнавший украинскую журналистку из студии ведущий дал объяснение 

Рамблер 3 часа назад
Ведущий программы «Кто против?» Сергей Михеев прокомментировал инцидент с украинской журналисткой Яниной Соколовской.
В разговоре с ФАН Михеев пообещал, что Соколовская больше не появится в его передаче.
«Слова Соколовской об Одессе слились с ее хамским поведением в единое целое, что показалось мне неприемлемым, и я ее удалил. С площадки», — сказал он.
По его словам, другие эксперты из Украины зачастую тоже ведут себя «не очень нормально, но не так по-хамски, как Соколовская».
«Но что-то со стороны украинских гостей приходится терпеть, потому что их не так много, особенно тех, которые ведут себя адекватно. То есть я готов терпеть их точку зрения, если они нормально себя ведут в студии», — объяснил ведущий.
Он добавил, что в случае сочетания «базарного хамства» и «оскорбительных для большинства россиян тезисов» он продолжит выгонять украинских гостей из своей программы.
Накануне в эфире программы «Кто против?» Янина Соколовская фактически обвинила российские спецслужбы в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, когда погибли 48 человек.
«Смиритесь с фактами. По данным следствия, в Одессу зашел российский спецназ из Приднестровья», — сказала Соколовская, после чего Михеев попросил ее покинуть эфир.
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Общество , Видео , Янина Соколовская , Сергей Михеев
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