Выгнавший украинскую журналистку из студии ведущий дал объяснение

В разговоре с ФАН Михеев пообещал, что Соколовская больше не появится в его передаче.

«Слова Соколовской об Одессе слились с ее хамским поведением в единое целое, что показалось мне неприемлемым, и я ее удалил. С площадки», — сказал он.

По его словам, другие эксперты из Украины зачастую тоже ведут себя «не очень нормально, но не так по-хамски, как Соколовская».

«Но что-то со стороны украинских гостей приходится терпеть, потому что их не так много, особенно тех, которые ведут себя адекватно. То есть я готов терпеть их точку зрения, если они нормально себя ведут в студии», — объяснил ведущий.

Он добавил, что в случае сочетания «базарного хамства» и «оскорбительных для большинства россиян тезисов» он продолжит выгонять украинских гостей из своей программы.

Накануне в эфире программы «Кто против?» Янина Соколовская фактически обвинила российские спецслужбы в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, когда погибли 48 человек.