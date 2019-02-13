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В Чечне раскритиковали авторов заявлений о преследованиях геев 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что авторы сообщений о преследованиях в Чечне в связи с сексуальной ориентацией "перешли все границы в отсутствии стыда и совести", а "информационная гей-атака" на Чечню является частью антироссийской политики.
В среду офис совета ООН по правам человека распространил заявление о том, что группа независимых экспертов ООН обеспокоена якобы имеющим место ужесточением насилия против представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. В заявлении, в частности, выражается озабоченность в связи с сообщениями об арестах с декабря 2018 года свыше 40 человек в связи с их сексуальной ориентацией. По данным экспертов, как минимум два человека скончались от пыток.
"Авторы подобных заявлений в отсутствии стыда и совести перешли все границы. Сидя в кабинетах в Женеве, Вашингтоне и других городах цитируют друг друга, не имея ни одного объективного и достоверного факта", — сказал Каримов РИА Новости в среду.
Он уверен, что "информационная гей-атака является серьезной и хорошо продуманной частью экономической, политической, психологической и информационной атаки, направленной против России".
"В своих утверждениях авторы этих докладов доходят уже до абсурда, говоря о каких-то арестах, преследованиях. Я заявляю, что в Чечне нет ни одного случая ареста по этим признакам. Правоохранительные органы, правозащитники и журналисты, в том числе и зарубежные, неоднократно проверяли эти сообщения и не нашли подтверждения им", — заключил Каримов.
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Общество , Альви Каримов , ООН , МВД , РИА Новости , Чеченская Республика
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