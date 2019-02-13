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Эмбрионов потребовали уравнять в правах со всеми россиянами 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Правмир
Нерожденных людей в виде эмбрионов следует признать субъектами права в российском законодательстве. Об этом на заседании рабочей группы Государственной Думы по вопросам выведения абортов из ОМС заявила глава Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега), сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, правки в законы нужно ввести, расширив представления о нормах международного права.
«В Конвенции о правах ребенка сказано, что ребенок в период до периода физической и умственной зрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения. Я предложила бы включить эту формулировку в преамбулу федерального закона об основных гарантиях прав ребенка в России», — поведала представительница РПЦ.
Рабочую группу Государственной Думы по вопросам обсуждения законодательных инициатив Русской православной церкви, и, в частности, выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), возглавил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. О ее создании стало известно после того, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл подверг критике женщин, сделавших аборт по медицинским показаниям, заявив, что «уничтожение эмбриона, а тем более плода, — это уничтожение человеческой личности», и «подобную практику уничтожения инвалидов пропагандировали только в фашистской Германии».
Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые решили сделать аборт, чтобы уговорить их сохранить беременность. Если женщина не откажется от аборта, «ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей», отметил глава региона.
В конце июля 2018 года министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области ввели временный мораторий на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!» В Минздраве России пояснили, что направили в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение четырехдневной акции, поскольку она носит «просветительский характер».
В апреле 2018-го стало известно, что жительницу Старого Оскола (Белгородская область) отправили за «разрешением» на аборт к священнослужителю: без его подписи в обходном листе ей отказались прерывать беременность.
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Общество , Петр Толстой , Иван Белозерцев , Минздрав РФ , РПЦ , Госдума
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