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Слуцкий прокомментировал обвинения в домогательствах 

Рамблер 3 часа назад
Фото: kp.ru
Леонид Слуцкий в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах в 2018 году. Депутат Госдумы заявил, что вся история — это «спровоцированная атака». Он поблагодарил тех кто поддержал его в трудный момент
— Ситуация ни чем не была доказана. Я благодарен тем десяткам и сотням журналистов, которые встали на мою защиту. Я благодарен всем без исключения (есть одно исключение, о котором я не буду говорить) прекрасным женщинам, которые есть в Государственной думе, которые могли бы «хайпануть» на этой теме, но попыталась только одна, а остальные встали плечом к плечу на мою защиту. Трогательно до слёз. Я обязан тем, кто в таких ситуациях становится на защиту тех, кто подвергается подобным спровоцированным атакам. Очень хорошо, что, благодаря той ситуации, у нас в стране подобные вещи никогда не будут происходить. Я говорю об обвинениях, как в соединенных штатах, когда опасно бросить взгляд на женщину.
Первые обвинения в адрес депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого появились 22 февраля прошлого года. Две журналистки, работающие в парламентском пуле, на условиях анонимности рассказали, что Слуцкий приставал к ним на рабочем месте. После этого еще одна девушка рассказала, что тоже стала жертвой домогательства со стороны парламентария. Вскоре все три девушки публично выступили со своими заявлениями. Ими оказались журналистки Екатерина Котрикадзе из RTVI, Фарида Рустамова из Русской службы Би-би-си и продюсер «Дождя» Дарья Жук
Комментарии1
Общество , Госдума , ЛДПР , Русская служба BBC , Комсомольская правда
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