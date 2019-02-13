Глава РАН предложил Минздраву включить в диспансеризацию тест на IQ

На пленарном заседании форума "Здоровое общество. На пути к 80+" обсуждался проблема нейродегенеративных заболеваний. В своем выступлении Сергеев отметил, что академики редко страдают ими, поскольку ведут "интеллектуальный образ жизни".

"Почему меня это еще волнует? Вы знаете, я представитель Академии наук, все знают средний возраст академиков у нас. При этом все знают, что мы по нашему разрезу нейродегенеративных заболеваний это существенно меньше, чем в среднем по стране. Что это такое? Это интеллектуальный образ жизни, об этом тоже сегодня говорили", — отметил Сергеев.

В этой связи академик выступил с предложением при прохождении диспансеризации проходить тест на коэффициент интеллекта.