Россиян простимулируют ходить на диспансеризацию

Россиян планируется начать стимулировать вовремя проходить диспансеризацию и вести здоровый образ жизни. Это касается и работодателей, и рядовых жителей.

Как отметил на Российском инвестиционном форуме в Сочи министр труда и социальной защиты России Максим Топилин , сейчас работодатели платят единый тариф в фонды социального страхования и обязательного медицинского страхования.

При этом на одних предприятиях люди почти не ходят на больничные, на других, в тех же отраслях, ходят, и надолго.

"Мы тарифной политикой не стимулируем ни работников, ни работодателей", — сказал он.

Человек не приходит на диспансеризацию, пьет алкоголь, курит, безответственно относится к здоровью.

"И за него в системе медицинского и социального страхования по сути платят те, кто занимается спортом. Должны быть стимулы. Без экономических стимулов не удастся достичь результатов", — сказал министр.

Он также призвал отказаться от инициатив по возвращению рекламы пива и тому подобных. "Надо сохранить то, что достигли", — добавил он.