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Россиян простимулируют ходить на диспансеризацию 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиян планируется начать стимулировать вовремя проходить диспансеризацию и вести здоровый образ жизни. Это касается и работодателей, и рядовых жителей.
Как отметил на Российском инвестиционном форуме в Сочи министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сейчас работодатели платят единый тариф в фонды социального страхования и обязательного медицинского страхования.
При этом на одних предприятиях люди почти не ходят на больничные, на других, в тех же отраслях, ходят, и надолго.
"Мы тарифной политикой не стимулируем ни работников, ни работодателей", — сказал он.
Человек не приходит на диспансеризацию, пьет алкоголь, курит, безответственно относится к здоровью.
"И за него в системе медицинского и социального страхования по сути платят те, кто занимается спортом. Должны быть стимулы. Без экономических стимулов не удастся достичь результатов", — сказал министр.
Он также призвал отказаться от инициатив по возвращению рекламы пива и тому подобных. "Надо сохранить то, что достигли", — добавил он.
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Комментарии
Общество , Максим Топилин , Сочи
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