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Россиянку заставили купить 13 авиабилетов для перевозки двоих детей-инвалидов 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Жительнице Хабаровска пришлось заплатить за 13 авиабилетов, чтобы перевезти двоих детей-инвалидов после операции в Москву. Об этом сообщат издание Znak.
Мать-одиночка приехала в Курган с двумя сыновьями-близнецами, чтобы сделать им операцию на ноги в центре имени Елизарова. После лечения женщина направлялась с детьми в Москву, и чтобы добраться туда, ей пришлось купить 13 билетов на самолет авиакомпании Utair.
В авиакомпании объяснили, что у одного из детей обе ноги в гипсе, и ему понадобится 9 мест в салоне лайнера. У второго ребенка в гипсе была только одна нога, поэтому для него требовалось 3 кресла. Итого, по подсчетам компании, на троих человек женщина должна была купить 13 авиабилетов.
Россиянка рассказала, что средства на перелет для нее и детей собирали родственники, занимая деньги у знакомых и соседей.
Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России занялось расследованием случившегося.
В январе 22-летнюю пассажирку в инвалидном кресле не пустили на борт самолета из-за того, что она не могла передвигаться самостоятельно. Шен Ченцин должна была лететь из Гонконга в Тяньцзинь на рейсе авиакомпании Hong Kong Airlines, однако ее отказались регистрировать на рейс, поскольку с ней не было сопровождающего, и стюардессы не хотели ухаживать за ней во время перелета.
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Общество , ЮТэйр , СКР
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