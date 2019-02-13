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В Петербурге решили не принимать отказы от прививок против кори 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге решили больше не принимать отказы от прививок против кори, если мотивацией человека является просто нежелание делать их.
По словам зампредседателя комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Яны Кабушки, в городе пересмотрят медицинские отводы от прививок. В настоящее время готовится план «подчищающей иммунизации», пишет «Интерфакс».
В Роспотребнадзоре граждан также призвали не отказываться от вакцинации, так как корь протекает очень тяжело и может иметь крайне тяжелые последствия.
По данным ведомства, в 2017 года в Петербурге зарегистрировали 54 случая заболеваний корью. Чаще всего болезнь привозят из других стран.
«Корь привозят из отпусков, из Европы, где кори более чем достаточно. Кори много на Украине и в Грузии. В этом году единственный очаг кори в Петербурге обнаружен во Фрунзенском районе. Это квартирный очаг, захвативший дом, всего восемь заболевших. Источник — молодой человек, вернувшийся из Китая. Но никакой эпидемии кори в Петербурге нет», — рассказала руководитель управления Наталия Башкетова.
По ее словам, в настоящее время в северной столице остаются непривитыми около 16 тыс. человек, которые написали отказы.
Напомним, в Грузии и на Украине свирепствует эпидемия кори. А в конце лета прошлого года Всемирная организация здравоохранения заявила о десятикратном росте заболеваемости в Европе. За полгода заразное и опасное заболевание диагностировали у 41 тыс. человек.
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Общество , ВОЗ , Роспотребнадзор , Интерфакс , Санкт-Петербург
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