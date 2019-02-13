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Минюст признал движение Льва Пономарёва иноагентом 

News.ru + ещё 5 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Общероссийское общественное движение Льва Пономарёва «За права человека» было включено в реестр иностранных агентов. Такое решение было принято Минюстом на основании выводов, сделанных в ходе внеплановой проверки документов.
«12 февраля 2019 года Минюст России в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» включил Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении ведомства.
В середине января Пономарёв заявил, что у него имеется бумага из ФНС, датированная 18 января, в которой указано, что Минюст не обнаружил нарушений в отношении движения. Как писал News.ru, общественники готовили все необходимые документы на протяжении недели, из-за чего работа была фактически остановлена.
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Общество , Лев Пономарев , Федеральная налоговая служба , Минюст РФ
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