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Уволенный из Росгеологии Горринг рассказал о выкидыше жены 

Рамблер 7 часов назад
Фото: кадр из видео
Бывший заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг, уволенный после скандала с игровым стримом, заявил, что его девушка потеряла ребенка из-за передачи Владимира Соловьева, в которой обсуждался этот скандал.
«Моя беременная девушка потеряла ребёнка 2,5 месяца после передачи Соловьёва. Есть же и у журналистики границы», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».
Напомним, Горринг был уволен из Росгеологии после того, как в СМИ попало видео игрового стрима, в котором он угрожал другим игрокам и рассказывал об интимных связях с подчиненными.
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После увольнения Горринг заявил, что получил предложение о работе за границей.
Общество , Владимир Соловьев , Радиостанция "Говорит Москва"
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