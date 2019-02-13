Уволенный из Росгеологии Горринг рассказал о выкидыше жены

Бывший заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг, уволенный после скандала с игровым стримом, заявил, что его девушка потеряла ребенка из-за передачи Владимира Соловьева , в которой обсуждался этот скандал.

«Моя беременная девушка потеряла ребёнка 2,5 месяца после передачи Соловьёва. Есть же и у журналистики границы», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, Горринг был уволен из Росгеологии после того, как в СМИ попало видео игрового стрима, в котором он угрожал другим игрокам и рассказывал об интимных связях с подчиненными.

После увольнения Горринг заявил, что получил предложение о работе за границей.