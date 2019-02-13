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Онищенко накричал на телеведущего 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: кадр из программы
Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко велел заткнуться ведущему программы НТВ «Вежливые люди» Александру Никонову в эфире передачи.
Никонов продемонстрировал в студии две бутылки с незамерзающей жидкостью для автомобилей, одна из которых, по его словам, стоит 560 рублей за четыре литра, а другая — 100 рублей за пять. Запись опубликована на сайте НТВ.
«Здесь пять литров, всего 100 рублей. Никакого чека, конечно, нет. Это куплено на обочине. Это метиловый спирт. Вот эту незамерзайку, которая моет лучше, воняет меньше и дешевле почти в шесть раз, вы запретили», — сказал Никонов.
Онищенко отметил, что он правильно сделал, когда запретил подобные средства.
«Мы вынуждены пользоваться все равно паленой. А вы сделали так, потому что русский народ «быдло» и вот эту ханку жрет», — продолжил ведущий.
Дальше Никонов заявил, что Онищенко «поставил его на деньги», на что экс-глава Роспотребнадзора посоветовал ходить пешком.
«Вся Европа пользуется метиловой, а вы нас заставляете вот этим ядом травиться», — сказал Никонов.
«Да заткнись ты!», — отреагировал Онищенко. Он пояснил, что метиловые незамерзающие жидкости не пахнут только в дорогих иномарках, а в российских «Жигулях» запах сильно заметен.
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Общество , Геннадий Онищенко , Роспотребнадзор
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