Режим ЧС объявлен в челябинском Копейске из-за пожара на хвостохранилище выработанных шахт

Администрация города Копейска Челябинской области объявила режим чрезвычайной ситуации после того, как жители входящего в состав города поселка Старокамышинск пожаловались на смог и запах гари, возникшие из-за пожара на хвостохранилище выработанных угольных шахт. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным пресс-службы администрации Копейска, на хвостохранилище выработанных угольных шахт, расположенных на озере Курочкино в поселке Старокамышинск Копейского городского округа, северо-восточнее СНТ "Шахтер", протекают эндогенные пожары.

"Принято решение с 11 февраля с 16:00 местного времени (14:00 мск) ввести на территории Копейского городского округа режим функционирования — "Чрезвычайная ситуация". Отметим, что обстоятельства, послужившие основанием для введения режима ЧС, стали жалобы жителей поселка Старокамышинск на смог и запах гари. Тушение очагов пожара в зоне ЧС будет происходить путем укрытия несгораемым грунтом с последующей герметизацией участков слоем глины. Органы управления, силы и средства РСЧС Копейского муниципального звена переведены на круглосуточный режим работы", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Челябинской области ТАСС сообщили, что ситуация находится под контролем.

Копейск — город-спутник Челябинска, население около 150 тыс. человек. Шахты, расположенные в городе, функционировали с 30-х годов прошлого века, сейчас не действуют.