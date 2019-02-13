Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Режим ЧС объявлен в челябинском Копейске из-за пожара на хвостохранилище выработанных шахт 

ТАСС + ещё 6 4 часа назад
Фото: Татьяна Захарова / YouTube
Администрация города Копейска Челябинской области объявила режим чрезвычайной ситуации после того, как жители входящего в состав города поселка Старокамышинск пожаловались на смог и запах гари, возникшие из-за пожара на хвостохранилище выработанных угольных шахт. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе администрации города.
По данным пресс-службы администрации Копейска, на хвостохранилище выработанных угольных шахт, расположенных на озере Курочкино в поселке Старокамышинск Копейского городского округа, северо-восточнее СНТ "Шахтер", протекают эндогенные пожары.
"Принято решение с 11 февраля с 16:00 местного времени (14:00 мск) ввести на территории Копейского городского округа режим функционирования — "Чрезвычайная ситуация". Отметим, что обстоятельства, послужившие основанием для введения режима ЧС, стали жалобы жителей поселка Старокамышинск на смог и запах гари. Тушение очагов пожара в зоне ЧС будет происходить путем укрытия несгораемым грунтом с последующей герметизацией участков слоем глины. Органы управления, силы и средства РСЧС Копейского муниципального звена переведены на круглосуточный режим работы", — говорится в сообщении.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Челябинской области ТАСС сообщили, что ситуация находится под контролем.
Копейск — город-спутник Челябинска, население около 150 тыс. человек. Шахты, расположенные в городе, функционировали с 30-х годов прошлого века, сейчас не действуют.
ТАСС: последние новости
Эрнст не исключил существование личного конфликта между Друзем и Бером Друзь не исключил обращения в суд в связи с заявлениями Ильи Бера Отправившего детей убирать снег на уроке учителя привлекли к ответственности в Уфе
Комментарии
Общество , МЧС , ИТАР-ТАСС , Копейск , Челябинская Область
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение