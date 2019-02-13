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«Запредельная по мерзости»: украинскую журналистку выгнали с «России 1» 

Газета.Ru + ещё 3 8 часов назад
Фото: кадр из программы
Во время съемок передачи "Кто против?" на телеканале "Россия 1" из студии выгнали украинскую журналистку Янину Соколовскую, передает РИА "Новости".
Это произошло после того, как она заявила, что трагедию в Одессе 2 мая 2014 якобы спровоцировал российский спецназ.
Также Соколовская перебивала и оскорбляла других участников шоу.
Украинца выгнали из студии российского ток-шоу
Участник программы Анна Шафран раскритиковала украинскую журналистку за "запредельную по мерзости" реплику.
"Это стыд и позор", — сказала Шафран.
После этого ведущий передачи Сергей Михеев предложил ей покинуть студию.
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Общество , Украина , Янина Соколовская , Сергей Михеев , Анна Шафран , РИА Новости
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