«Запредельная по мерзости»: украинскую журналистку выгнали с «России 1»

Это произошло после того, как она заявила, что трагедию в Одессе 2 мая 2014 якобы спровоцировал российский спецназ.

Также Соколовская перебивала и оскорбляла других участников шоу.

Участник программы Анна Шафран раскритиковала украинскую журналистку за "запредельную по мерзости" реплику.

"Это стыд и позор", — сказала Шафран.