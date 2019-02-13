Во время съемок передачи "Кто против?" на телеканале "Россия 1" из студии выгнали украинскую журналистку Янину Соколовскую, передает РИА "Новости".
Это произошло после того, как она заявила, что трагедию в Одессе 2 мая 2014 якобы спровоцировал российский спецназ.
Также Соколовская перебивала и оскорбляла других участников шоу.
Участник программы Анна Шафран раскритиковала украинскую журналистку за "запредельную по мерзости" реплику.
"Это стыд и позор", — сказала Шафран.
После этого ведущий передачи Сергей Михеев предложил ей покинуть студию.