Госдума поможет участникам боевых действий в Афганистане, заявил Володин

Депутаты Госдумы вместе с ветеранскими организациями должны заниматься социальной помощью и решением проблем ветеранов Афганистана , так как государство находится в долгу перед участниками этих боевых действий, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин

В среду в Госдуме открылась выставка, посвященная 30-летию вывода войск СССР из Афганистана, на которой присутствовал и командующий 40-й армией, присутствующей в Афганистане в составе ограниченного контингента войск СССР, ныне председатель Всероссийской общественной организации "Боевое братство" Борис Громов

"Мы всегда с вами должны помнить тех солдат и офицеров, кто не жалея своей жизни выполнил боевой долг, воинский долг. Многие не вернулись", — сказал Володин на открытии выставки.

По словам спикера Госдумы, те, кто вернулся с этой войны, должны быть окружены заботой и вниманием, и предстоит еще много сделать, чтобы решить проблемы тех, кто "в возрасте 18-20 лет по решению страны оказались в Афганистане, прошли эту войну".

"Мы должны многое сделать для тех семей, которые потеряли своих сыновей, отцов и в этом долг сегодня депутатов. Мы должны сделать все вместе с нашими ветеранскими организациями, "Боевым братством", Союзом десантников для того, чтобы оказывать социальную помощь и решались вопросы тех, кто выполнял этот воинский долг, защищая интересы нашей страны", — сказал Володин.

Он подчеркнул, что участники боевых действий в Афганистане выполняли ту задачу, которую ставило перед ними государство. Именно поэтому государство никогда не должно забывать их подвиг и находится перед ними в долгу.

"Государственная дума сделает все возможное, чтобы оказать помощь нашим ветеранским организациям и ребятам, которые прошли Афганистан", — сказал Володин.

Председатель Госдумы также вручил почетную грамоту Громову.