Депутаты Госдумы вместе с ветеранскими организациями должны заниматься социальной помощью и решением проблем ветеранов Афганистана, так как государство находится в долгу перед участниками этих боевых действий, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В среду в Госдуме открылась выставка, посвященная 30-летию вывода войск СССР из Афганистана, на которой присутствовал и командующий 40-й армией, присутствующей в Афганистане в составе ограниченного контингента войск СССР, ныне председатель Всероссийской общественной организации "Боевое братство" Борис Громов.
"Мы всегда с вами должны помнить тех солдат и офицеров, кто не жалея своей жизни выполнил боевой долг, воинский долг. Многие не вернулись", — сказал Володин на открытии выставки.
По словам спикера Госдумы, те, кто вернулся с этой войны, должны быть окружены заботой и вниманием, и предстоит еще много сделать, чтобы решить проблемы тех, кто "в возрасте 18-20 лет по решению страны оказались в Афганистане, прошли эту войну".
"Мы должны многое сделать для тех семей, которые потеряли своих сыновей, отцов и в этом долг сегодня депутатов. Мы должны сделать все вместе с нашими ветеранскими организациями, "Боевым братством", Союзом десантников для того, чтобы оказывать социальную помощь и решались вопросы тех, кто выполнял этот воинский долг, защищая интересы нашей страны", — сказал Володин.
Он подчеркнул, что участники боевых действий в Афганистане выполняли ту задачу, которую ставило перед ними государство. Именно поэтому государство никогда не должно забывать их подвиг и находится перед ними в долгу.
"Государственная дума сделает все возможное, чтобы оказать помощь нашим ветеранским организациям и ребятам, которые прошли Афганистан", — сказал Володин.
Председатель Госдумы также вручил почетную грамоту Громову.
"Разрешите по поручению совета Государственной думы вручить вам почетную грамоту как руководителю и создателю ветеранской организации "Боевое братство" и выразить вам благодарность за ту работу, которую вы делаете сегодня, передавая свой опыт молодому поколению и поддерживая и помогая вашим однополчанам, которые прошли весь этот непростой но славный боевой путь в Афганистане", — сказал Володин.