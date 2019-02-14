Принцесса Монако Стефания Мария Елизавета планирует приехать 10 марта в Ижевск на XII Международный фестиваль циркового искусства, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Удмуртии.
"В Ижевске пройдет XII международный фестиваль циркового искусства, в рамках которого планируется приезд (принцессы — ред.), 10-го будет гала-концерт и вручение наград", — сказал собеседник агентства.
Фестиваль пройдет с 6 по 10 марта. Планируется около 200 участников фестиваля из 15 стран: Австрии, Польши, Эфиопии, Чехии, Великобритании, Украины, Эквадора, Австралии, Франции, Мексики, Испании, США, Китая, Северной Кореи и России. Заявлено 20 номеров разных жанров и направлений.
Принцесса Стефания является президентом одного из самых престижных в мире фестивалей циркового искусства, который был основан ее отцом, князем Монако Ренье III и проводится в Монте-Карло.