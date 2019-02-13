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Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии» 

Рамблер 10 часов назад
Президент Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», соавтор телеигры Наталия Стеценко прокомментировала обвинения в адрес знатока Друзя. Ее заявление опубликовано на сайте компании.
Ранее главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупить его. По словам Бера, это произошло перед съемками программы в ноябре 2018 года.
Стеценко заявила, что «показания» Бера и Друзя расходятся, но для нее все это «неважно и второстепенно».
«Есть люди, для которых погружаться в фекалии для установки диагноза является профессиональной необходимостью. Но это не моя профессия», — подчеркнула она.
По мнению Стеценко, эта история подняла вопросы о добре, зле и чести. По ее мнению, мужчина, которому предлагают нечестную сделку, должен «отреагировать достойно» и «закрыть» тему, а не «звонить, записывать, предавать гласности».
Общество , Видео , Шоу-бизнес
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