Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст предположил, что причиной обвинений в адрес Александра Друзя мог стать личный конфликт с редактором «Кто хочет стать миллионером» Ильей Бером. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Бер обвинил Друзя в попытке подкупить его ради выигрыша в «Кто хочет стать милионером?. По словам Бера, это произошло перед съемками программы в ноябре 2018 года.

Эрнст подчеркнул, что руководству „Первого канала“ предстоит выяснить, как все было на самом деле.

"Мы разбираемся в этой ситуации с момента, когда узнали о ее существовании. Это непросто: задеты интересы двух разных программ двух разных производителей. "Что? Где? Когда?" производит телекомпания "Игра-ТВ", "Кто хочет стать миллионером?" — "Красный квадрат". Пока мы можем лишь предполагать, что между двумя участниками этой истории есть личный конфликт, учитывая, что они давно знакомы, оба "знатоки" и активно участвуют в жизни "Что? Где? Когда?", а для выяснения отношений не пожалели использовать другую телевизионную программу", — сказал Эрнст.