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Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером 

Рамблер 10 часов назад
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст предположил, что причиной обвинений в адрес Александра Друзя мог стать личный конфликт с редактором «Кто хочет стать миллионером» Ильей Бером. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Бер обвинил Друзя в попытке подкупить его ради выигрыша в «Кто хочет стать милионером?. По словам Бера, это произошло перед съемками программы в ноябре 2018 года.
Эрнст подчеркнул, что руководству „Первого канала“ предстоит выяснить, как все было на самом деле.
"Мы разбираемся в этой ситуации с момента, когда узнали о ее существовании. Это непросто: задеты интересы двух разных программ двух разных производителей. "Что? Где? Когда?" производит телекомпания "Игра-ТВ", "Кто хочет стать миллионером?" — "Красный квадрат". Пока мы можем лишь предполагать, что между двумя участниками этой истории есть личный конфликт, учитывая, что они давно знакомы, оба "знатоки" и активно участвуют в жизни "Что? Где? Когда?", а для выяснения отношений не пожалели использовать другую телевизионную программу", — сказал Эрнст.
Бер попросил Международную ассоциацию клубов „Что? Где? Когда?“ дисквалифицировать Друзя в качестве игрока, организатора турниров и функционера. Друзь после публикации обвинений заявил РБК, что все было наоборот: якобы именно Бер предложил ему сделку.
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Общество , Видео , Константин Эрнст , РБК
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